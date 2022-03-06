В Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області

За словами губернатора, Росія продовжує накопичувати війська та техніку, а також обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру.

Найбільш небезпечні напрямки:

Житомирська траса;

Буча-Ірпінь-Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

Зазначається, що загроза авіанальоту існує на території усієї області. Крім того, у всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами.

"Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги у найважчих напрямках, як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направиться до всіх 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.