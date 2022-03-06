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В Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області

Автор: Наталія Юрченко

В Київській області тривають активні бойові дії. Проте найнебезпечнішими напрямками залишаються населенні пункти біля столиці та північ області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОДА Олексія Кулебу.

За словами губернатора, Росія продовжує накопичувати війська та техніку, а також обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру.

Найбільш небезпечні напрямки:

  • Житомирська траса;
  • Буча-Ірпінь-Гостомель;
  • Макарів;
  • північ Вишгородського району.

Зазначається, що загроза авіанальоту існує на території усієї області. Крім того, у всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами.

"Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги у найважчих напрямках, як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направиться до всіх 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні жителів Ірпеня евакуюють автобусами, які очікують їх у Романівці. Проте російські війська відкрили вогонь по цивільних під час евакуації. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини.

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Війна Росії проти України