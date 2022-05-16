У Київській області майже завершили відновлення газопостачання, - Тимошенко

У населених пунктах Київської області, які звільнили від російських окупантів, майже завершили відновлення газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.
"Служби Київоблгазу майже завершили роботи з відновлення газопостачання в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Тимошенко також зазначив, що в Київській області аварійні бригади відновили електропостачання в 56 населених пунктах. При цьому ще 7 залишаються без електроенергії.
Заступник керівника Офісу президента додав, що Харківській області ремонтуються наступні автодороги:
У Чернігівській області дорожні служби виконують ямковий ремонт доріг. Також триває розмінування регіону.
Нагадаємо, Тимошенко заявив, що для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень.
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