RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області майже завершили відновлення газопостачання, - Тимошенко

Фото: заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У населених пунктах Київської області, які звільнили від російських окупантів, майже завершили відновлення газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.

"Служби Київоблгазу майже завершили роботи з відновлення газопостачання в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Тимошенко також зазначив, що в Київській області аварійні бригади відновили електропостачання в 56 населених пунктах. При цьому ще 7 залишаються без електроенергії.

Заступник керівника Офісу президента додав, що Харківській області ремонтуються наступні автодороги:

  • Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро
  • Коломак-Шелестово-Колонтаєв
  • Київ-Харків-Довжанський
  • Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка
  • Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка.

У Чернігівській області дорожні служби виконують ямковий ремонт доріг. Також триває розмінування регіону.

Нагадаємо, Тимошенко заявив, що для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень.

Ми також писали про те, що для жителів Ірпеня побудують новий ЖК на 1000 квартир і з укриттям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьОфіс президента