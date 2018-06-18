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Порошенко вважає децентралізацію ефективною частиною антикорупційної стратегії

НовиниПолітика    18.06.2018 - 12:39
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

За словами Порошенка, децентралізація зменшує вплив держави на розподіл грошових ресурсів

Президент України Петро Порошенко вважає децентралізацію ефективною частиною антикорупційної стратегії. Про це він заявив у ході виступу на XIV Українського муніципального форуму, повідомляє прес-служба Порошенка у Twitter.

"Децентралізація є ефективною частиною антикорупційної стратегії. Вона зменшує вплив держави на розподіл грошових ресурсів, демонополізує та розосереджує фінансову владу", - заявив Порошенко.

 

Вітаю учасників XIV Українського муніципального форуму.

Опубліковано Петром Порошенком 18 червня 2018 р.

"Частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті України за підсумками поточного року складе 51,5%. Ніколи раніше такого не було, аби більшість державних грошей були в об’єднаних громадах", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що процес децентралізації влади в Україні триває досить активно і вже ніхто не зможе його зупинити.

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Теги публікації: Порошенко Петро, децентралізація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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