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У Київській області зафіксували 853 заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:08
У Київській області зафіксували 853 заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

В області від вірусу одужали 83 людини, у тому числі 5 дітей

На сьогодні у Київській області лабораторно підтверджено 853 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, за даними центру у Київській області зареєстровано 853 випадки коронавірусом, з них вірус підтвердився у 78 дітей та у 101 медичного працівника. За останню добу виявлено 69 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків не було.

Як зазначається, на стаціонарному лікуванні перебуває 159 пацієнтів, а на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 694 особи. Одужало 83 людини, у тому числі 5 дітей.

Нагадаємо, у Київській області станом на 2 травня в рамках послаблення карантину відновили роботу 13 агропродовольчих ринків.

Крім того, за минулу добу, 3 травня, коронавірус у Києві виявили у 24 осіб, також зафіксовано один летальний випадок.

Також в цілому по Україні на 4 травня підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, в тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальні випадки, вилікувалися понад 1 600 пацієнтів.

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