В Киевской области зафиксировали 853 зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В области от вируса выздоровели 83 человека, в том числе 5 детей

На сегодня в Киевской области лабораторно подтверждено 853 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Как сообщается, по данным центра в Киевской области зарегистрировано 853 случая коронавирусом, из них вирус подтвердился у 78 детей и у 101 медицинского работника. За последние сутки выявлено 69 новых случаев коронавируса. Летальных случаев не было.

Как отмечается, на стационарном лечении находится 159 пациентов, а на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 694 человека. Выздоровел 83 человека, в том числе 5 детей.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 2 мая в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.

Кроме того, за минувшие сутки, 3 мая, коронавирус в Киеве обнаружили у 24 человек, также зафиксирован один летальный случай.

Также в целом по Украине на 4 мая подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, излечились более 1 600 пациентов.