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Псевдоголова громади на Київщині отримав підозру за співпрацю з окупантами

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Київська область, Неділя 17 квітня 2022 13:34
Псевдоголова громади на Київщині отримав підозру за співпрацю з окупантами Фото: Псевдоголова Димерської ОТГ затриманий (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора оголосив про підозру самопроголошеному голові Димерської ОТГ за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу.

Підозрюваному інкримінують колабораційну діяльність та несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ та інші військові формування в час воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

"За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості", – йдеться в повідомленні.

Псевдоголова громади в час окупації підбирав людей для незаконної співпраці з військами РФ, залучав їх до виконання робіт. Окрім того, він надавав російським окупантам відомості про учасників АТО, тероборони та місцевих депутатів.

Нагадаємо, що Київ та область змінили час комендантської години з 17 квітня.

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