ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиції

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 березня 2022 19:41
У Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиції У Києві затримали двох диверсантів
Автор: Тетяна Самарук

У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували українські позиції та агітували за Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Зокрема, у Шевченківському районі помітили чоловіка, який фотографував позиції працівників поліції. Під час перевірки мобільного телефону, поліцейські виявили фото координат інших місць.

Іншого диверсанта затримали в одному із хостелів Подільського району. Там чоловік із РФ проводив агітації за "руській мір". Відповідних документів, які підтверджують законність перебування на території України він не мав.

Підозрюваних затримали та передали СБУ.

У Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиціїУ Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиціїУ Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиціїУ Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиціїУ Києві затримали двох диверсантів: агітували за РФ та фотографували позиціїУ Києві затримали двох диверсантів (t.me/kyivpatrol)

Раніше ми повідомляли, що на Одещині українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ.

Також ми писали, що у Черкасах експосадовець хвалив російського пілота, який бомбардував українські міста.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів