МОЗ дозволив ще одній області послабити карантин

Фото: карантин повинні послабити в Дніпропетровській області (РБК-Україна)

Дніпропетровська область поліпшила показники тестування

Послаблення карантину може початися ще й у Дніпропетровській області. Станом на 26 травня вона відповідає всім критеріям для другого етапу ослаблення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства здоров'я України.

Згідно з даними МОЗ, Дніпропетровська область тепер відповідає всім критеріям для другого етапу ослаблення карантину. Зокрема, регіон підтягнув до необхідного рівня охоплення тестування на коронавірус.

У той же час ще сім областей України не готові до другого етапу: Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька.

МОЗ зазначає, що Волинська, Донецька, Рівненська області не відповідають критерію інцидентності, а Донецька і Луганська - охопленню тестування.

При цьому Львівська та Чернівецька області не відповідають кільком критеріям. У Львівській інцидентність вища за норму при нестачі тестування, в Чернівецькій - теж інцидентність вища за норму при переповнених лікарнях.

Фото: інфографіка МОЗ (moz.gov.ua)

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що показник тестування не будуть прибирати з критеріїв послаблення карантину в Україні, оскільки в такому випадку можлива маніпуляція даними.

За станом на 26 травня в Україні фіксується невелике зростання динаміки захворюваності на коронавірус - за добу заразилися 339 осіб, загальна кількість хворих з початку епідемії досягла 21 584.

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Автор: Іван Петров