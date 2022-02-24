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У Київській області впав військовий літак ЗСУ: загинуло 5 осіб

Автор: Наталія Юрченко

У Київській області між селами Жуківці та Трипілля впав військовий літак ЗСУ. Загинули 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Між с. Жуковці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебували 14 осіб) з подальшим загорянням, в результаті чого загинули 5 осіб. Від ДСНС залучено 37 осіб та 8 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.

РБК-Україна раніше повідомляло, у Чернігівській області українські війська відбили наступ противника.

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