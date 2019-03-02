У Київській області через чадниий газ загинули три людини

Інцидент стався в Білоцерківському районі

В Киевской области в ночь на 2 марта в результате отравления угарным газом погибли три человека, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью в ГСЧС поступила информация о гибели трех человек в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Матюши Белоцерковского района. Также спасатели уточнили, признаков пожара на месте обнаружено не было. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Пожарные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не привлекались.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в районе Лукьяновки в третий раз за неделю горел нежилой дом на улице Коперника. По словам местных жителей, в отселенном здании возле кинотеатра "Киевская Русь" часто видят бездомных.

Ранее также в ГСЧС назвали количество погибших на пожарах в Украине с начала года. По данным спасательной службы, с начала 2019 года на пожарах погибли 453 человека, еще 250 пострадали.