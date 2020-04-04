У Київській області за добу зафіксували 124 пожежі в екосистемах

За останню добу в Київській області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 гектарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації (КМДА).

Більшість пожеж вдалося погасити, проте в Києві ще триває їх ліквідація.

У столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів. Триває ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га та на вул. Івана Виговського, де зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га.

"Пожежі в екосистемах дуже складні та небезпечні, адже більшу площу загоряння досить важко локалізувати. У кожного пожежі є свої наслідки: загибель тварин, забруднення повітря, зниження родючості землі. Один з наслідків ми щодня відчуваємо, коли закриваємо вікна і немає можливості провітрити квартиру - це все результат пожеж в екосистемах Києва та Київської області", - інформують в КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області зафіксували понад 350 порушень карантину. За порушення карантину вже було накладено 3 штрафи.

Також РБК-Україна писало, що 1 квітня в Одеській області на території Нижньодністровського національного природного парку сталася пожежа. Площа пожежі становила приблизно 9 гектарів.