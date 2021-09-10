У Київській області зможуть працювати 180 шкіл після посилення карантину

У Київській області після посилення карантину зможуть працювати в звичайному режимі 180 шкіл. Це з 625 закладів загальної середньої освіти в області.
Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Київської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
В Київській області серед освітян зробили 56 647 щеплень від коронавірусу (1 дозу отримали 5325 працівників, 2 дози - 25 661 працівника).
У 230 закладах відсоток працівників, які пройшли повний курс вакцинації складає 80%, 80-60% - в 256 закладах.
З 625 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності: 180 закладів мають показник щеплення 80%, 156 закладів - від 80-60%.