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У Київській області зможуть працювати 180 шкіл після посилення карантину

Автор: Владислав Красінський

У Київській області після посилення карантину зможуть працювати в звичайному режимі 180 шкіл. Це з 625 закладів загальної середньої освіти в області.

Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Київської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

В Київській області серед освітян зробили 56 647 щеплень від коронавірусу (1 дозу отримали 5325 працівників, 2 дози - 25 661 працівника).

У 230 закладах відсоток працівників, які пройшли повний курс вакцинації складає 80%, 80-60% - в 256 закладах.

З 625 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності: 180 закладів мають показник щеплення 80%, 156 закладів - від 80-60%.

Нагадаємо, у Рівненській області при посиленні карантину працюватимуть 35 шкіл, у Донецькій - 215.

Крім того, у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.

Зазначимо, в Івано-Франківській області відмовились від вакцинації 32% працівників сфери освіти.

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Вакцинація