У Київській області попередили замовне вбивство адвоката

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За вбивство замовник обіцяв 7 тис. доларів

У Київській області поліція попередила замовне вбивство адвоката та затримала організатора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що житель Львівської області найняв кілера для вбивства керівника адвокатського бюро, однак правоохоронці інсценували вбивство і врятували життя потенційної жертви. Правоохоронці затримали організатора убивства.

На початку жовтня правоохоронці отримали інформацію про підготовку замовного вбивства. Під час її відпрацювання було встановлено особу майбутньої жертви, організатора злочину та безпосередньо виконавця.

Організатором виявився мешканець Львівщини. Переслідуючи корисливі мотиви, він підшукав виконавця злочину та пообіцяв заплатити за вбивство керівника адвокатського бюро 7 тисяч доларів США. Смерть адвоката давала можливість фігурантові заволодіти його майном.

Під час передачі грошей організатор надав кілеру фото та необхідні дані про потенційну жертву. Крім того, встановлено, що організатор вбивства має дружні стосунки з колишньою дружиною потерпілого. Її причетність до злочину перевіряється.

Зазначається, що 13 листопада правоохоронці провели інсценування вбивства. Організатор отримав фото з місця вбивства як доказ виконаного "завдання". А у четвер, 14 листопада його затримали під час передачі виконавцю частини від обіцяної винагороди - 49 тисяч гривень.

Фото: затримання зловмисника (mvs.gov.ua)

Раніше поліція Києва затримала двох осіб за підозрою у побитті ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним "Хан" та його дружини Оксани. Внаслідок події чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

РБК-Україна писало, що у Закарпатській області правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції, який стався в липні цього року.