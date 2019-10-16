У Київській області поліція затримала телефонного "терориста"

Співробітники поліції Київської області затримали чоловіка, який повідомив про чотирьох помилкових правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що спеціальні служби виїжджали за кожним викликом, однак всі вони не знайшли підтвердження.

Поліцейські встановили особу та місцезнаходження порушника. 47-річного громадянина затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, зараз він дає свідчення слідчим. Днями суд обиратиме запобіжний захід. Мотиви затриманого встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, 12 жовтня поліцейські затримали "мінера" мосту Патона. Мешканець Києва в стані алкогольного сп'яніння повідомив в поліцію про мінування мосту. Фахівці вибухонебезпечних предметів не виявили.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 30-річний місцевий житель.

Також РБК-Україна повідомляло, що в місті Старобільськ Луганської області через повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури було евакуйовано майже 800 осіб.