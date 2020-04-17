У Київській області поліція розслідує можливе спалювання радіоактивної деревини

У Київській області одне з підприємств могло спалювати радіоактивну деревину з Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в Іванківському районі підприємство закуповує деревину, яка перевищує встановлені норми забруднення радіонуклідами. Дана деревина використовувалася як паливо на теплоелектростанції.

Попередньо встановлено, що посадові особи Іванківської теплоелектростанції допустили порушення нормативно-правових актів та низки законів України. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, тобто забруднення атмосферного повітря.

Зазначається, що на території підприємство було проведено слідчі дії, в тому числі було вилучено зразки сировини, промислових відходів та ґрунту. За результатами дослідження зразків буде ухвалено законне рішення.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що забруднення повітря у Києві не пов'язане з пожежами у Чорнобильській зоні відчуження. У службі стверджують, що продукти горіння не могли потрапити на територію Києва.

Також РБК-Україна писало, що рівень забруднення повітря в Києві, яке спостерігається сьогодні, може зменшитися вже до ранку 18 квітня. Наразі фіксується високий рівень забруднення повітря у столиці.