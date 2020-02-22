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У Київській області прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра

Новини » Надзвичайні події     22.02.2020 - 11:08
У Київській області прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра
Ілюстративне фото (УНІАН)

Прикордонники склали протокол за ст. 185-10 КУпАП

Прикордонники відділу "Іванків" під час патрулювання зі стріляниною затримали браконьєра у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними служби, на березі річки Тетерів в районі села Лапутьки прикордонники виявили підозрілий автомобіль з гумовим човном. Неподалік автомобіля перебував чоловік, якого раніше викривали на незаконному вилові риби.

Зазначається, що чоловік відмовився надати документи, почав себе агресивно вести та, погрожуючи фізичною розправою, вдався до втечі. Для затримання правопорушника прикордонники були змушені застосувати зброю.

"Прикордонний наряд був вимушений здійснити два попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею. В ході подальшого переслідування особу було затримано. Ним виявився 41-річний місцевий житель", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що на правопорушника було складено адміністративний протокол за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора). Також прикордонники направили до поліції повідомлення про злочин за ст. 342 та ст. 345 КК України, тобто опір правоохоронцям та погроза насильства щодо них.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Молдовою прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Іноземця розшукував Інтерпол за причетність до торгівлі людьми.

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