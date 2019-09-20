У Київській області потяг збив чоловіка

Ситуація сталася поблизу села Кучаків

У Бориспільському районі Київської області поїзд збив невідомого чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Наголошується, що в п'ятницю, 20 вересня, в поліцію надійшло повідомлення від чергового по станції, що на переїзді платформи поблизу села Кучакив вантажний потяг збив людину.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Була констатована смерть чоловіка, на вигляд якому 40-45 років. Особу загиблого встановити не вдалося, оскільки при собі не мав жодних документів, ні мобільного телефону", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють особу загиблого. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, 20 вересня в Київській області на трасі Київ-Одеса сталася аварія. Чоловік на джипі врізався в автобус і від отриманих травм загинув. Спідометр автомобіля застиг на позначці 260 км/ч.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області сталася ДТП на трасі Маріуполь-Волноваха, в результаті якого загинула одна людина і двоє отримали травми. Чоловік на малотоннажному вантажівці збив 21-річного пішохода.

Також повідомлялося, що в Києві на вулиці Сім'ї Сосніних у четвер, 19 вересня, під час реставрації мосту впав будівельний кран.