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У Київській області окупанти обстріляли склад: виникла масштабна пожежа

Через ворожий снаряд виникла пожежа у Київській області (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області російські окупанти обстріляли один зі складів. Внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За інформацією ДСНС, у Броварському районі Київської області виникла пожежа через обстріл одного з місцевих складів.

Рятувальники повідомляють, що пожежу локалізували приблизно о 18:00. Горить приблизно 20 тисяч квадратних метрів складу.

Також до боротьби з пожежею залучили 25 осіб та 7 пожежних машин.

У Київській області окупанти обстріляли склад (t.me/dsns)

Раніше ми повідомляли, що у Києві уламки збитої ракети потрапили у приватний будинок.

Також ми писали, що ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно.

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Київська областьДСНСВторгнення Росії до України