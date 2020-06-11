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У Київській області знайшли тіло зниклого нацгвардійця

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 11:08
У Київській області знайшли тіло зниклого нацгвардійця
Фото: правоохоронні органи (npu.gov.ua)

Неподалік від загиблого був виявлений його мотоцикл з пошкодженнями характерними для ДТП

У Київській області на узбіччі дороги знайшли тіло зниклого нацгвардійця. За попередніми даними, військовий загинув в результаті дорожньої аварії.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 24-річний нацгвардієць у ніч на 7-ме червня поїхав на власному мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся. Родичі повідомили поліцію про зниклого хлопця, після чого правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські знайшли тіло молодого чоловіка на узбіччі, у кущах. Неподалік від загиблого був виявлений його мотоцикл з пошкодженнями характерними для ДТП.

У Київській області знайшли тіло зниклого нацгвардійця

За попередніми даними хлопець загинув під час дорожньо-транспортної пригоди. Тіло його направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Правоохоронні органи наразі встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 1 червня, в Херсонській області знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням.

Також РБК-Україна повідомляло, що 25 травня у Вінниці знайшли нацгвардійця, якого госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням черевної порожнини, однак спасти його не вдалось.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПНацгвардия
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