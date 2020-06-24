У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову

В області перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом
У Київській області можуть посилити карантин, якщо протягом трьох днів не буде падіння динаміки захворюваності коронавірусом. Нині в області показник динаміки складає 23,23%.
Про це на брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 червня Київська область не відповідає вимоги для ослаблення карантину саме за показником динаміки захворюваності.
"Показник завантаженості лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає стурбованість, якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення", - сказав Володін.
Також він зазначив, що всього в області захворіло коронавірусом 2332 людини. При цьому одужали вже 1147 пацієнтів, 47 осіб померли.
Онлайн брифінг голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна
Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Середа, 24 червня 2020 р.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Раніше повідомлялося, що в Україні до ослаблення карантину не готові 14 регіонів, серед яких Київ і Київська область.
Також РБК-Україна писало, що минулого тижня Київська область була близька до посилення карантину.
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Автор: Игорь Литвиненко