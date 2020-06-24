У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В області перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом

У Київській області можуть посилити карантин, якщо протягом трьох днів не буде падіння динаміки захворюваності коронавірусом. Нині в області показник динаміки складає 23,23%.

Про це на брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 червня Київська область не відповідає вимоги для ослаблення карантину саме за показником динаміки захворюваності.

"Показник завантаженості лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає стурбованість, якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення", - сказав Володін.

Також він зазначив, що всього в області захворіло коронавірусом 2332 людини. При цьому одужали вже 1147 пацієнтів, 47 осіб померли.

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Раніше повідомлялося, що в Україні до ослаблення карантину не готові 14 регіонів, серед яких Київ і Київська область.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня Київська область була близька до посилення карантину.

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Автор: Игорь Литвиненко