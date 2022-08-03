У Київській області масово зникло світло: коли відновлять

У Київській області через негоду в низці населених пунктів відбулися аварійні відключення електроенергії. Світло планують повернути протягом двох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську Telegram.
За даними відомства, станом на 20:00 повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 - частково.
В ОВА відзначають, що аварійні бригади приведені в посилений режим роботи і вже зайнялися виправленням неполадок. Основні підключення планують здійснити до 22:00 3 серпня.
Нагадаємо, раніше у Києві та області почалася гроза. Дощі йдуть вже другу добу.
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