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У Київській області масово зникло світло: коли відновлять

Ілюстративне фото: у Київській області масово зникло світло (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

У Київській області через негоду в низці населених пунктів відбулися аварійні відключення електроенергії. Світло планують повернути протягом двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську Telegram.

За даними відомства, станом на 20:00 повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 - частково.

В ОВА відзначають, що аварійні бригади приведені в посилений режим роботи і вже зайнялися виправленням неполадок. Основні підключення планують здійснити до 22:00 3 серпня.

Нагадаємо, раніше у Києві та області почалася гроза. Дощі йдуть вже другу добу.

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