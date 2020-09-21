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У Київській області легкове авто врізалося у вантажівку, є загиблі

Автор: РБК-Україна

У Миронівському районі Київської області легкове авто врізалося у вантажівку, в результаті аварії загинули дві особи.

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Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що аварія сталася на трасі Владиславка-Карапиші. За даними поліції, місцевий житель на Chery Amulet не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажний автомобіль КAМАЗ.

"Від отриманих травм 41-річна пасажирка легковика загинула на місці події, а її 16-річна дочка померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ДТП в Хмельницькій області за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті аварії постраждали семеро людей, в тому числі діти.

Раніше також стало відомо, що в Київській області затримали організовану групу автовикрадачів. За версією поліції, ця банда причетна до не менш 20 угонів по всій Україні.

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