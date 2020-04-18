У Київській області кількість випадків COVID-19 наближається до 300: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в Київській області підтвердили 27 нових захворювань

У Київській області кількість хворих коронавірусом збільшилася до 280 осіб. Про це повідомили в Київській облдержадміністрації Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу в області підтвердили 27 нових випадків захворювання. Найбільша кількість заражених знаходиться в Києво-Святошинському районі:

86 - у Києво-Святошинському р-ні (16 - Софіївська Борщагівка, 10 - Крюківщина, 21 - Вишневе, 9 - Боярка, 5 - Гатне, 5 - Лісники, 4 - Святопетровское , 4 - Дмитрівка, 2 - Тарасівка; 2 - Чайки, 1 - П. Борщагівка, 1 - Кременище, 3 - Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - Нове, 1 - Гнатівка);

45 - в Обухівському р-ні (20 - Козин , 4 - Романків, 8 - Українка, 12 - Обухів, 1 - Красна Слобідка);

15 -у р. Ірпінь;

13 -в м. Бровари;

12 - у Броварському р-ні, (Зазим'я, Княжичі по 2 випадки, Калита -2, Требухів - 4, Льохи - 1, Велика Димерка - 1);

16 -в р. Бориспіль;

9 -в р. Буча;

8 -м. Вишгород;

7 - у Бориспільському р-ні, (2 - Гнідин, 2 - Вороньків, 1 - Головурів, 1 - Гора, Кийлів);

7 -у Ставищенському р-ні (сек. Гейсиха);

7 -в м. Біла Церква;

6 -у Макарівському р-ні;

5 -у Васильківському р-ні;

4 -в р. Фастів;

4 - в Білоцерківському р-ні (М. Вільшанка, Фурси -2, Узин);

4 -в р. Кагарлик;

3 -м. Васильків;

3 - в Бородянському р-ні;

3 -у Переяслав-Хмельницькому р-ні;

3 -в р. Переяслав;

2 -у Миронівському р-ні;

2 -у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці);

2 -в р. Гостомель;

2 - в Баришівському р-ні;

2 -у смт Рокитне;

2 -смт Володарка;

1 -в Іванківському районі;

1 -у Поліському р-ні;

1 -у Рокитнянському р-ні;

1 -в смт Бородянка;

1 -в смт Ворзель;

1 -в смт. Коцюбинське;

1 -в смт Ставище;

1-у смт Іванків.

Серед захворілих 17 дітей. У лікарнях лікування проходять 80 чоловік, 200 на самоізоляції. За час пандемії померли 9 жителів Київської області, 16 осіб одужали.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 444 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього станом на 9 ранку 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5106 захворювань, 133 пацієнта померли, 275 - одужали.

Києві за 17 квітня підтвердили 65 нових заражень, близько половини з яких (26) в Києво-Печерській Лаврі. Всього в столиці коронавірус виявлений у 770 осіб.