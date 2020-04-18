У Київській області кількість випадків COVID-19 наближається до 300: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
За добу в Київській області підтвердили 27 нових захворювань
У Київській області кількість хворих коронавірусом збільшилася до 280 осіб. Про це повідомили в Київській облдержадміністрації Facebook.
Повідомляється, що за минулу добу в області підтвердили 27 нових випадків захворювання. Найбільша кількість заражених знаходиться в Києво-Святошинському районі:
- 86 - у Києво-Святошинському р-ні (16 - Софіївська Борщагівка, 10 - Крюківщина, 21 - Вишневе, 9 - Боярка, 5 - Гатне, 5 - Лісники, 4 - Святопетровское , 4 - Дмитрівка, 2 - Тарасівка; 2 - Чайки, 1 - П. Борщагівка, 1 - Кременище, 3 - Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - Нове, 1 - Гнатівка);
- 45 - в Обухівському р-ні (20 - Козин , 4 - Романків, 8 - Українка, 12 - Обухів, 1 - Красна Слобідка);
- 15 -у р. Ірпінь;
- 13 -в м. Бровари;
- 12 - у Броварському р-ні, (Зазим'я, Княжичі по 2 випадки, Калита -2, Требухів - 4, Льохи - 1, Велика Димерка - 1);
- 16 -в р. Бориспіль;
- 9 -в р. Буча;
- 8 -м. Вишгород;
- 7 - у Бориспільському р-ні, (2 - Гнідин, 2 - Вороньків, 1 - Головурів, 1 - Гора, Кийлів);
- 7 -у Ставищенському р-ні (сек. Гейсиха);
- 7 -в м. Біла Церква;
- 6 -у Макарівському р-ні;
- 5 -у Васильківському р-ні;
- 4 -в р. Фастів;
- 4 - в Білоцерківському р-ні (М. Вільшанка, Фурси -2, Узин);
- 4 -в р. Кагарлик;
- 3 -м. Васильків;
- 3 - в Бородянському р-ні;
- 3 -у Переяслав-Хмельницькому р-ні;
- 3 -в р. Переяслав;
- 2 -у Миронівському р-ні;
- 2 -у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці);
- 2 -в р. Гостомель;
- 2 - в Баришівському р-ні;
- 2 -у смт Рокитне;
- 2 -смт Володарка;
- 1 -в Іванківському районі;
- 1 -у Поліському р-ні;
- 1 -у Рокитнянському р-ні;
- 1 -в смт Бородянка;
- 1 -в смт Ворзель;
- 1 -в смт. Коцюбинське;
- 1 -в смт Ставище;
- 1-у смт Іванків.
Серед захворілих 17 дітей. У лікарнях лікування проходять 80 чоловік, 200 на самоізоляції. За час пандемії померли 9 жителів Київської області, 16 осіб одужали.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 444 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього станом на 9 ранку 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5106 захворювань, 133 пацієнта померли, 275 - одужали.
Києві за 17 квітня підтвердили 65 нових заражень, близько половини з яких (26) в Києво-Печерській Лаврі. Всього в столиці коронавірус виявлений у 770 осіб.