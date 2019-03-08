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В Київській області в ДТП загинуло 5 осіб


Водій не справився з керування та вилетів в кювет

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в селе Яблунивка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля погибли 5 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что ДТП произошло в 2:48 8 марта.

"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибло 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу"

Также сообщается, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 марта в Киеве в результате столкновения авто пострадали 5 человек. На улице Гостомельское шоссе грузовик столкнулся с автомобилем Chevrolet, в результате водитель легковушки и четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Киеве водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Предварительно установлено, что автомобиль двигался проспектом Голосеевским со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.

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