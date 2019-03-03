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У Києві водій на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 12:15
У Києві водій на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Розпочато кримінальне провадження

У Києві, на проспекті Голосіївському, сьогодні вночі водій на смерть збив пішохода. Розпочато кримінальне провадження, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції.

Як повідомляється, після наїзду водій на автомобілі втік із місця ДТП.

"Від отриманих тілесних ушкоджень загинув пішохід, 1978 року народження, а водій-учасник ДТП з місця події втік", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що автомобіль рухався проспектом Голосіївським зі сторони вулиці Полковника Потєхіна в напрямку вулиці Героїв Оборони, а пішохід переходив дорогу справа наліво по ходу руху машини.

"Поблизу правоохоронці не виявили камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент аварії, тож поліцейські просять відгукнути свідків, котрі можуть надати інформацію для встановлення автомобіля", - додали у відомстві.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення механізму та обставин аварії і встановлення водія-учасника ДТП.

Нагадаємо, в місті Бровари Київської області 2 березня невідомий автомобіль на пішохідному переході здійснив наїзд на чоловіка, який помер від отриманих травм.

Напередодні у Польщі в смертельну ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті трагедії загинув водій автобуса.

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