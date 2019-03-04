У Києві в результаті зіткнення авто постраждали 5 осіб

Фото: ДТП В Києві (kyiv.npu.gov.ua)

ДТП сталося на вулиці Гостомельське шосе

В Оболонському районі Києва вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, в результаті аварії п'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції столиці.

На вулиці Гостомельське шосе вантажівка зіткнулася з автомобілем Chevrolet. В результаті водій легковика та четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, під час руху вантажівка DAF не надав перевагу в русі автомобілю Chevrolet, а потім сталося зіткнення.

На місці працюють патрульні поліцейські і слідчі Головного управління Національної поліції в місті Київ.

За даним фактом слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують обставини і механізм ДТП.

Фото: ДТП В Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в центрі Києва перекинулася фура з цеглою, в результаті інциденту потерпілих немає.

Раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП з мікроавтобусом. У результаті аварії, за останніми даними, загинули п'ять осіб. Водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням і наїхав на металевий відбійник, в результаті чого машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинувся. В мікроавтобусі перебувало 6 осіб, троє з них загинули на місці.