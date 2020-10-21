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У Харкові в ДТП загинули дві людини, серед жертв неповнолітня

Харків, Середа 21 жовтня 2020 15:24
У Харкові в ДТП загинули дві людини, серед жертв неповнолітня
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. Серед жертв неповнолітня.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Аварія сталася сьогодні, 21 жовтня, близько 6:40 ранку поблизу перехрестя автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Бєлгород. Сталося лобове зіткнення автомобіля "ЗАЗ" і Toyota.

"Попередньо встановлено, що іномарка рухалася з боку міста Дергачі в напрямку вулиці Салтівське шосе. Авто виїхало на зустрічну смугу руху, де зіткнулося з автомобілем "ЗАЗ". В результаті ДТП на місці загинули 41-річний водій та 15-річна пасажирка легковика "ЗАЗ", - повідомили в поліції.

В автомобілі Toyota знаходилися двоє чоловіків 21 та 19 років. Вони не постраждали і від госпіталізації відмовилися.

За даним фактом поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають тюремний термін від 5 до 10 років.

Всі обставини аварії встановлюються.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора ввечері у Львівській області у ДТП з двома автомобілями загинули дві людини.

Крім цього в понеділок у Львівській області сталося ще одне смертельне ДТП, в ньому загинули троє людей.

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