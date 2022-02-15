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У Київській області перевірятимуть документи і обмежать рух: СБУ проведе навчання

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві та області з 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України (СБУ) проводитиме контрдиверсійні навчання. В рамках яких можлива перевірка документів і обмеження руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Зазначається, що контрдиверсійні навчання пройдуть у кілька етапів. Вони охоплять всю територію столичного регіону. Особливу увагу планується приділити прикордонним районам.

Мета навчань - вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур і органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення і затримання "диверсійних груп".

В СБУ попросили українців з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на дії і вимоги правоохоронців. Також громадян просять мати з собою документи, що засвідчують особу.

В ході навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Нагадаємо, раніше про початок навчань з 15 лютого оголосили головні управління СБУ в Запорозької і Харківській областях.

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Служба безпеки УкраїниКиївська область