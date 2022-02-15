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СБУ проведе навчання у Запорізькій області: дата

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 12:18
СБУ проведе навчання у Запорізькій області: дата Фото: СБУ проведе навчання у Запорізькій області (Служба безпеки України)
Автор: РБК-Україна

З 15 лютого на Запоріжжі проходитимуть багатоетапні контрдиверсійні навчання за підтримки групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ. Вони продовжаться до початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря СБУ в Запорізькій області Сергія Левченка у Facebook.

"Метою навчань є удосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп", - зазначив Левченко.

СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що засвідчують особу (паспорт).

За словами Левченка, навчання пройде з використанням спеціальної техніки та озброєння. На окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, огляд автомобілів тощо.

Громадян закликають зберігати спокій та пильність.

"У разі потрапляння в поле зору осіб, які виявляють підвищений інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади та управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти гарячу лінію Управління СБУ в Запорізькій області за телефоном (061) 239-60-40", - підсумував речник.

Зазначимо, у Харківській області до початку березня пройдуть багатоетапні контрдиверсійні навчання

Нагадаємо, до 19 лютого українська поліція перейде на посилений режим.

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Служба безпеки України Запорожская область
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