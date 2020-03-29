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У Київській області 45 випадків зараження коронавірусом, 27 хворих лікуються вдома

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 13:50
У Київській області 45 випадків зараження коронавірусом, 27 хворих лікуються вдома
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше інфікованих в Обухівському районі

У Київській області зафіксовано 45 випадків зараження на коронавірус, з яких 27 людей лікуються удома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської облдержадміністрації.

За даними Центру громадського здоров'я, у Київський області
станом на ранок 29 березня 2020 року офіційно підтверджено 45 випадків захворювання на коронавірус. З них на стаціонарному лікуванні 18 осіб, а на самоізоляції 27 осіб.

Найбільше заражених в Обухівському районі - 18. У Києво-Святошинському районі - 7 заражених. В Бориспільському районі - 4. По 3 заражених у містах Бровари та Біла Церква. Двоє - в Ірпені. Один - в Бучі. Ще по одному зараженому проживає в Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах, а також у Гостомелі та Ворзелі.

Підозру на зараження коронавірусом в Київській області мають 123 людини. Встановлено медичне спостереження за 436 контактними особами.

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження на коронавірус, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати.

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