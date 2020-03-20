У київській лікарні запрацювали апарати ШВЛ, передані фондом Порошенка

Дружина п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна. Зазначається, що решту апаратів передадуть в лікарню впродовж тижня. Всього фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень.

"Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні та по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які у них були, але вони не працювали", - сказала Марина Порошенко.

Дружина Порошенко пояснила, що особливість коронавірусу COVID-19 у тому, що він дуже швидко вражає легені, людина отримує легеневу недостатність. І без того, щоб увімкнути її до апарату штучної вентиляції легень, допомогти такому пацієнту неможливо.

Марина Порошенко також розповіла, що Фонд займався питанням щодо купівлі нових апаратів, але сьогодні на українському ринку їх немає, а замовлення і поставка в Україну потребує не менше одного-двох місяців.

"А ці апарати вже можуть допомагати людям. Вони вже будуть працювати кожного дня і допоможуть врятувати не одне життя", - наголосила вона.

Своєю чергою, директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко подякував Фонду Порошенка за своєчасно надану лікарні допомогу.

"Мова йде не тільки про захворювання на коронавірус. У нас у лікарні щоденно знаходиться не менше 20 хворих на штучній вентиляції легень. Це різні захворювання. І незалежно від того, чи буде коронавірус і коли закінчиться епідемія, апарати залишаться і будуть рятувати життя хворих", - додав він.

За його словами, йдеться про пацієнтів з вкрай тяжкими травмами, інсультами, політравмами тощо. Завідуючий відділенням інтенсивної терапії "Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги" Ігор Малиш також подякував Фонду Порошенка за допомогу.

"Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку ми сьогодні отримали. Десять апаратів штучної вентиляції легень вичерпали свій ресурс і по часу використання, і по роботі. Вони потребували капітального ремонту. Але це дуже високовартісно, і в лікарні не було такої можливості. А зараз ми отримуємо практично нові апарати – на них замінені турбіни, всі датчики та все, що було потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу кількість інфікованих на коронавірус в Україні збільшилася. Станом на 20 березня, підтверджено 26 випадків захворювання.