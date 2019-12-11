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На київському заводі значно перевищена норма випарів ртуті

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 09:46
На київському заводі значно перевищена норма випарів ртуті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною

Внаслідок шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже закрили, залишилися значні обсяги ртуті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

У прес-службі зазначили, що забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною.

"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає 0 до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло", - йдеться в повідомленні.

Заступник профільного міністра Роман Абрамовський зазначив, першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.

Додамо, завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об’єкт, за стінами якого виготовляли телескопи до підводних суден. Тепер, за даними Міндовкілля, це територія з понад 200 тисячами тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

Нагадаємо, раніше в ДСНС назвали фактори, що впливають на забруднення повітря. Це відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

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