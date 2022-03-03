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В Київському метрополітені показали новий графік руху

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Київ, Четвер 03 березня 2022 11:03
В Київському метрополітені показали новий графік руху Фото: Укриття в метро Києва (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Київському метрополітені показали графік роботи та інтервал руху на 3 березня, і розповіли, які станції працюють в режимі укриття.

Про це розповіли в КМДА.

Київський метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів із 08:00 до 19:00:

  • Червона лінія: від ст. Шулявська до ст. Університет.
  • Синя лінія: від ст. Героїв Дніпра до ст. Теремки. Без зупинки на станціях: Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого.
  • Зелена лінія: від ст. Сирець до ст. Видубичі. Без зупинки на станціях: Палац спорту, Кловська, Золоті ворота.
  • Також працює ділянка Славутич - Червоний хутір.

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - додали в пресслужбі метрополітену.

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

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