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В Киевском метрополитене показали новый график движения

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Киев, Четверг 03 марта 2022 11:03
В Киевском метрополитене показали новый график движения Фото: Укрытие в метро Киева (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене показали график работы и интервал движения на 3 марта, и рассказали, какие станции работают в режиме укрытия.

Об этом рассказали в КГГА.

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00:

  • Красная линия: от ст. Шулявская к ст. Университет.
  • Синяя линия: от ст. Героев Днепра к ст. Теремки. Без остановки на станциях: Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого.
  • Зеленая линия: от ст. Сырец до ст. Выдубичи. Без остановки на станциях: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
  • Также работает участок Славутич - Красный хутор.

Примерный интервал движения: 40 минут.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

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