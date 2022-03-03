В Киевском метрополитене показали новый график движения
Фото: Укрытие в метро Киева (Getty Images)
В Киевском метрополитене показали график работы и интервал движения на 3 марта, и рассказали, какие станции работают в режиме укрытия.
Об этом рассказали в КГГА.
Киевский метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00:
- Красная линия: от ст. Шулявская к ст. Университет.
- Синяя линия: от ст. Героев Днепра к ст. Теремки. Без остановки на станциях: Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого.
- Зеленая линия: от ст. Сырец до ст. Выдубичи. Без остановки на станциях: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
- Также работает участок Славутич - Красный хутор.
Примерный интервал движения: 40 минут.
"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", - добавили в пресс-службе метрополитена.
Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.
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