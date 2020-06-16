У вівторок, 16 червня, у київському метро затримали чоловіка, який проник у тунель. Через це був частково паралізований рух поїздів на червоній гілці.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Зазначається, що інцидент стався на станції "Берестейська".

"На станції "Берестейська" зафіксовано проникнення пасажира в тунель. Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці. Рух відновлено у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня у Києві закрили станцію "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування.

Від початку запуску метро в столиці після ослаблення карантину вже було кілька повідомлень про мінування станцій. Також підземку закривали під час повідомлення про мінування мосту Метро в Києві.

Також РБК-Україна писало, що у Києві готують запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці.