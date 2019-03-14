У київському метро сьогодні можливі зміни в роботі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни можливі через проведення футбольного матчу в столиці

У Києві через проведення футбольного матчу "Динамо" - "Челсі" 14 березня можливі зміни у роботі метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що на станції "Площа Льва Толстого" можливе скупчення людей, оскільки на вихід працює тільки один ескалатор.

Станція метро "Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. "Палац спорту" працюватиме без обмежень.

Зазначимо, початок футбольного матчу запланований на 19:55 на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, сьогодні 14 березня на станції "Лівобережна" пасажир впав під поїзд. Інцидент стався в годину пік - близько 08:10. Рух поїздів на "червоній" гілці було зупинено на кілька хвилин.

РБК-Україна писало, що на станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві 26 лютого розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Ремонт триватиме до кінця 2019 року.