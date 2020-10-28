ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На київському колекторі стався витік газу, постраждали комунальники

Київ, Середа 28 жовтня 2020 14:19
На київському колекторі стався витік газу, постраждали комунальники
Фото: витік газу (facebook com infovlgas.com.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 жовтня, у Києві на Новодарницькому колекторі стався витік газу. Внаслідок події постраждали працівники, які проводили там планові роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, витік газу на Новодарницькому колекторі на вулиці Тростянецькій, 8 стався під час проведення планових робіт. За інформацією "Київводоканалу", усім постраждалим працівникам надана медична допомога.

Наразі ведеться службове розслідування.

Нагадаємо, у селі Байківці Тернопільської області в житловому будинку загинули три особи через ймовірний витік газу.

Також РБК-Україна писало, що в Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини.

Крім того, в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих. Передбачуваною причиною нещасного випадку могло стати отруєння природним газом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події газ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся