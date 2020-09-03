У Київському апеляційному суді виявлили коронавірус

Фото: будівля суду (facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal)

Коронавірусом захворів один із співробітників

У співробітника Київського апеляційного суду виявили COVID-19. Суд продовжує працювати в штатному режимі.

Про це повідомили у прес-службі суду.

Наразі у приміщенні суду здійснюють посилену дезинфекцію та вживають всі необхідні протиепідемічні заходи.

"З метою убезпечення відвідувачів та працівників Київського апеляційного суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - йдеться в заяві суду.

До цього у Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу.

Нагадаємо, у Києві 2 вересня зафіксували новий антирекорд, за добу кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі.

Раніше РБК-Україна писало, що що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.