Із метро у Києві у цьому році повністю виведуть жетони

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жетони у столичному метро не використовуватимуть з 1 листопада

До 31 жовня 2019 року із київського метро повністю виведуть жетони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену" у Facebook.

Повідомляється, що після 31 жовтня у метро будуть використовувати тільки електронні засоби оплати (Закон України про електронний квиток та розпорядження КМДА щодо впровадження автоматичної системи оплати проїзду).

"Хто платить карткою метро - економить вже, бо при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 гривень. Хто користується іншими картками (проїзний, Картка киянина, е-квиток...) також вже економить і час, і кошти", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що київським метрополітеном у 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою є станція "Лісова".

РБК-Україна писало, що ПриватБанк запустив банкомати та термінали самообслуговування в холах центральних станцій метро. Згідно з проведеним відкритого конкурсу та підписаною угодою "ПриватБанк" планує встановити 52 банкомати і 149 терміналів самообслуговування на 47 станціях метро.

Нагадаємо, в КМДА анонсували, що підземний перехід, який з'єднає станцію метро "Виставковий центр" з виходом до Національного комплексу "Експоцентр України", з'явиться в 2020 році.