Київське метро почне відмовлятися від жетонів з 15 липня

З понеділка, 15 липня, перші станція метро у Києві почнуть працювати без жетонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, з понеділка вестибюлі станцій метро "Нивки" (вихід до пожежної частини) та "Іподром" (вихід до Іподрому) перестануть продавати та приймати жетони. Однак куплені раніше жетони можна буде використати в інших вестибюлях даних станцій.

Зазначається, що повне виведення жетонів з обігу в столичному метро відбудеться до 30 жовтня 2019 року. Для оплати проїзду можна використовувати картку метро, безконтактну банківську картку та е-квиток.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 липня, у Києві був зупинений рух на синій гілці метро, а саме на п'ятьох станціях. На станції "Оболонь" пасажир впав на колію. Пізніше рух синьою гілкою метро було відновлено.

РБК-Україна писало, що у Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро". Обмеження діятиме з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Додамо, що в ніч з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше.