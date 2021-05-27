Шмигаль анонсував продаж семи великих держпідприємств
У рамках великої приватизації у 2021 році будуть продані сім державних підприємств. Продаж відбудеться на електронних аукціонах.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції UkraineInvest Talks: Dnipro, яка транслювалася у Youtube.
"Велика приватизація. Цього року був прийнятий закон, це одна з важливих реформ. Фонд держмайна працює, мала приватизація повністю відбувалася і триває цього року. Велика приватизація - сім об'єктів, це обленерго, це завод "Більшовик", НПЗ, ОГХК (Об'єднана гірничо-хімічна компанія), вони підлягають приватизації цього року, документи підготовлені", - сказав він.
Шмигаль додав, що приватизація відбуватиметься "через електронні аукціони в інтернеті".
У якості позитивно прикладу приватизації він назвав продажу у минулому році київського готелю "Дніпро" за 1 млрд гривень.
Нагадаємо, Конкурсна комісія затвердила стартову ціну продажу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) у розмірі 3,7 млрд гривень. ОГХК стане першим об’єктом, виставленим на аукціон великої приватизації.
За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.