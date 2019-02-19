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Київський апеляційний суд направив "бурштинову справу" до Печерського райсуду

Новини » Політика    19.02.2019 - 10:07
Київський апеляційний суд направив "бурштинову справу" до Печерського райсуду
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Суд задовольнив клопотання захисту Розенблата

Київський апеляційний суд направив "бурштинову справу" щодо обвинувачених в корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова до Печерського районного суду Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Суд задовольнив клопотання захисту Розенблата про направлення туди обвинувального акта з Голосіївського районного суду.

Нагадаємо, 19 червня 2017 у ресторані в присутності Розенблата затримали його охоронця з сумкою, де нібито був черговий транш у сумі 200 тис. доларів, переданий агентом Національного антикорупційного бюро. Полякову інкримінується отримання через свою помічницю 7,5 тис. доларів.

Раніше НАБУ направило до суду обвинувальний акт по "бурштиновій справі".

5 лютого В Голосіївському районному суді міста Києва 5 лютого не відбулося підготовче судове засідання у "бурштиновій справі" через відсутність обвинувачених.

До суду знову не прийшли двоє обвинувачених у "бурштиновій справі" Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
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