Київським ТРЦ пригрозили штрафами за порушення обмежень через коронавірус

Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Штрафи за порушення також загрожують приватним школам

За порушення обмежень, пов'язаних з ситуацією з коронавірусом, столичним торгово-розважальним центрам загрожують штрафи. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що за порушення обмежувальних заходів може наступати тільки адміністративна відповідальність.

"Ми говоримо про обмежувальні заходи, там є тільки адміністративна відповідальність. Коли, не дай Бог, буде введений режим епідемічного стану через коронавірусну епідемію, тоді буде наставати кримінальна відповідальність, - заявив Поворозник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укрзалізниці" очікують роз'яснення від уряду з питання можливого обмеження залізничного сполучення через карантин в Україні.

Сьогодні Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Згідно з рішенням, в країні закриваються навчальні заклади, забороняються масові заходи, а також закривається авіасполучення з деякими країнами. Крім того, буде закрита більша частина контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. Зокрема, з 219 відкритими залишаться 49.