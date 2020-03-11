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Київським ТРЦ пригрозили штрафами за порушення обмежень через коронавірус

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 16:25
Київським ТРЦ пригрозили штрафами за порушення обмежень через коронавірус
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Штрафи за порушення також загрожують приватним школам

За порушення обмежень, пов'язаних з ситуацією з коронавірусом, столичним торгово-розважальним центрам загрожують штрафи. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що за порушення обмежувальних заходів може наступати тільки адміністративна відповідальність.

"Ми говоримо про обмежувальні заходи, там є тільки адміністративна відповідальність. Коли, не дай Бог, буде введений режим епідемічного стану через коронавірусну епідемію, тоді буде наставати кримінальна відповідальність, - заявив Поворозник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укрзалізниці" очікують роз'яснення від уряду з питання можливого обмеження залізничного сполучення через карантин в Україні.

Сьогодні Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Згідно з рішенням, в країні закриваються навчальні заклади, забороняються масові заходи, а також закривається авіасполучення з деякими країнами. Крім того, буде закрита більша частина контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. Зокрема, з 219 відкритими залишаться 49.

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