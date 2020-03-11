Киевским ТРЦ пригрозили штрафами за нарушение ограничений из-за коронавируса

Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Штрафы за нарушения также грозят частным школам

За нарушение ограничений, связанных с ситуацией с коронавирусом, столичным торгово-развлекательным центрам грозят штрафы. Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что за нарушение ограничительных мер может наступать только административная ответственность.

"Мы говорим об ограничительных мерах, там есть только административная ответственность. Когда, не дай Бог, будет введен режим эпидемического состояния из-за коронавирусной эпидемии, тогда будет наступать уголовная ответственность, - заявил Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" ожидают разъяснения от правительства по вопросу возможного ограничения железнодорожного сообщения из-за карантина в Украине.

Сегодня Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Согласно решению, в стране закрываются учебные заведения, запрещаются массовые мероприятия, а также закрывается авиасообщение с некоторыми странами. Кроме того, будет закрыта большая часть контрольно-пропускных пунктов на государственной границе. В частности, из 219