У Києві через фейковий обмін валют у чоловіка виманили 29 тисяч доларів

"Спільники розмістили оголошення в інтернеті із вигідним курсом, після чого чекали на "клієнта" в приміщенні, яке було заздалегідь облаштоване під фіктивний пункт обміну валют. Наразі затриманим повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - говориться в повідомленні.

Як стало відомо, під час спеціальної операції було затримано двох осіб - 32-річного уродженця АР Крим та 31-річного уродженця Запорізької області. Згодом з'ясувалось, що вони ошукали киянина на 700 тисяч гривень.

"Один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 тисяч доларів, псевдокасир через замаскований отвір покинув приміщення та разом зі спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події", - розповів начальник відділу по боротьбі з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.