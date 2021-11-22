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Розкрадання грошей на продуктах для дитсадків викрито у Черкасах, - СБУ

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Черкассах, Понеділок 22 листопада 2021 16:05
Розкрадання грошей на продуктах для дитсадків викрито у Черкасах, - СБУ Фото: розкрадання грошей на продуктах для дитсадків викрито у Черкасах (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкасах Служба безпеки України викрила розкрадання коштів на закупівлях їжі для дитсадків. Фігуранти завищили "ціни" на продукти на майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що у 2019 році один із департаментів Черкаської міської ради провів тендер на закупівлю продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів.

Після чого, обравши переможця, чиновники уклали з ним угоду на понад 4 млн грн, але згодом підприємці ініціювали внесення змін до договору, вказавши подорожчання продукції на майже мільйон гривень.

Як з'ясували правоохоронці, постачальник штучно завищив вартість продуктів харчування і вніс недостовірні дані до угоди для привласнення державних коштів.

Наразі керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності всіх причетних до "схеми" осіб.

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Служба безпеки України Черкаси
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