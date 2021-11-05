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Київські посадовці не забезпечили вакцинацію, а лише наживаються на медичній сфері, - експерт

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 10:41
Київські посадовці не забезпечили вакцинацію, а лише наживаються на медичній сфері, - експерт Фото: київські урядовці не забезпечили вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Київські посадовці замість того, щоб забезпечити вакцинацію, продовжують наживатися у медичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог політичного експерта Віталія Кулика на "Цензор.нет".

"Обіцяного три роки чекають, чи як столичні чиновники везли-везли киянам вакцину - та так і не довезли. Нагадаю, вперше обіцянки привезти мільйон доз вакцини від західних друзів-партнерів лунали ще у січні. Київрада оперативно підключилася та постановила виділити на добру справу 140 млн грн. Здавалося б - ось-ось ми отримаємо вакцину та почнемо щеплювати мешканців столиці… Але ні. Минуло 9 місяців, але цього часу чиновникам не вистачило, щоби "виносити" тему з поставками вакцин. Виявилося, що через непродуманість при ухваленні рішення та невизначеність з правовою стороною питання - ніхто не подається на участь у тендері з постачання вакцин. Як кажуть, "обіцянки - цяцянки", - констатував політолог.

Натомість, за його словами, у медичній сфері столиці "процвітає дерибан" під егідою голови Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург.

"Ця сторона столичної медичної сфери цікавить чиновників значно більше, ніж реальна турбота про здоров'я киян. Тому місто вже не справляється з черговою хвилею коронавірусу, зараз, на самому її початку, обладнані киснем місця вже заповнені на 70%. Грошей на ремонт та облаштування ковід-відділень не виділили, бо нема з чого виділяти - все чи вкрадено, чи кудись "перетікло". Апаратів ШВЛ не вистачить у разі різкого стрибка кількості хворих. Пункти вакцинації не готові до прийому великої кількості бажаючих захистити себе від смертельної хвороби. Натомість запроваджуються нові обмеження та заборони. В транспорті вже працюють патрулі”, - зазначив експерт.

Він підкреслив, що ходіння по ефірах та розповіді про "важку ситуацію" жодним чином не допомагають дати цій ситуації раду.

"Посадовці можуть спокійно ходити по ефірах і розповідати про важку ситуацію, суворий локдаун, закликати "не шастати" тощо. Це їм дається легко, тут великого розуму не потрібно. А от бути справжнім господарником, реально працювати на благо міста та відповідати за свої слова - це явно не про них. І про це тепер знає кожен киянин, який цікавиться ситуацією в місті", - завершив Віталій Кулик.

Як повідомлялося, раніше політичний експерт Олексій Біловол заявляв, що заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський та депутати Київради 8-го скликання Олесь Маляревич та Андрій Странніков мають відповісти за крадіжку 10 млн євро на купівлю автобусів.

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