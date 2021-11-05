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Киевские чиновники не обеспечили вакцинацию, а только наживаются на медицинской сфере, - эксперт

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 10:41
Киевские чиновники не обеспечили вакцинацию, а только наживаются на медицинской сфере, - эксперт Фото: киевские чиновники не обеспечили вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киевские чиновники, вместо того чтобы обеспечить вакцинацию, продолжают наживаться в медицинской сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политического эксперта Виталия Кулика на "Цензор.нет".

"Обещанного три года ждут, как столичные чиновники везли-везли киевлянам вакцину - и так и не довезли. Напомню, впервые обещания привезти миллион доз вакцины от западных друзей-партнеров звучали еще в январе. Киевсовет оперативно подключился и постановил выделить на доброе дело 14 млн грн. Казалось бы - вот-вот мы получим вакцину и начнем прививать жителей столицы… Но нет… Прошло 9 месяцев, но этого времени чиновникам не хватило, чтобы "выносить" тему с поставками вакцин. Оказалось, что из-за непродуманности при принятии решения и неопределенность с правовой стороной вопроса - никто не подается на участие в тендере по поставке вакцин. Как говорится, "обещания - деньги", - констатировал политолог.

По его словам, в медицинской сфере столицы "процветает дерибан" под эгидой главы Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

"Эта сторона столичной медицинской сферы интересует чиновников гораздо больше, чем реальная забота о здоровье киевлян. Поэтому город уже не справляется с очередной волной коронавируса, сейчас, в самом ее начале, оборудованные кислородом места уже заполнены на 70%. Денег на ремонт и устройство ковид-отделений не выделили, потому что не из чего выделять - все украдено, или куда-то "перетекло". Аппаратов ИВЛ не хватит в случае резкого скачка количества больных. Пункты вакцинации не готовы к приему большого количества желающих защитить себя от смертельной болезни. Вместо этого вводятся новые ограничения и запреты. В транспорте уже работают патрули", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что хождение по эфирам и рассказы о "трудной ситуации" никоим образом не помогают справиться с этой ситуацией.

"Должностные лица могут спокойно ходить по эфирам и рассказывать о тяжелой ситуации, суровом локдауне, призывать "не шастать" и т.д. Это им дается легко, здесь большого ума не нужно. А вот быть настоящим хозяйственником, реально работать на благо города и отвечать за свои слова - это явно не о них. И об этом теперь знает каждый киевлянин, который интересуется ситуацией в городе", - завершил Виталий Кулик.

Как сообщалось, ранее политический эксперт Алексей Беловол заявлял, что заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский и депутаты Киевсовета 8-го созыва Олесь Маляревич и Андрей Странников должны ответить за кражу 10 млн евро на покупке автобусов.

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