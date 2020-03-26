Київська ОДА буде працювати цілодобово

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7

Київська обласна державна адміністрація перешла на цілодобовий режим роботи через поширення коронавірусу COVID-19 в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Зазначається, що з 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7 (це означає, що відповідальні чергові будуть знаходитися на своїх місцях 24 години на день 7 днів на тиждень).