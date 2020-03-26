Киевская ОГА будет работать круглосуточно

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 26 марта все службы и департаменты, которые отвечают за жизнедеятельность в условиях чрезвычайной ситуации начинают работать в режиме 24/7

Киевская областная государственная администрация перешла на круглосуточный режим работы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Сообщается, что с 26 марта все службы и департаменты, которые отвечают за жизнедеятельность в условиях чрезвычайной ситуации начинают работать в режиме 24/7 (это означает, что ответственные дежурные будут находиться на своих местах 24 часа на день 7 дней на неделю).